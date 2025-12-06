  • Спортс
  • Уилсон о травме Леонарда после хита в матче «Вашингтон» – «Анахайм»: «Труба точно знал, что делает – парень был в уязвимом положении. Я предложил ему подраться, он отказался»
Уилсон о травме Леонарда после хита в матче «Вашингтон» – «Анахайм»: «Труба точно знал, что делает – парень был в уязвимом положении. Я предложил ему подраться, он отказался»

Том Уилсон прокомментировал травму Райана Леонарда в игре «Вашингтона».

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал травму Райана Леонарда в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4 Б).

В первом периоде защитник Джейк Труба провел силовой прием на 20-летнем форварде за воротами «Дакс». Леонард не видел момент удара и упал на лед после контакта, у игрока текла кровь из носа.

Судьи не удалили Трубу, оставив «Вашингтон» в меньшинстве: штраф получил Джейкоб Чикран, вступившийся за Леонарда.

«Не хочу вдаваться в подробности. Я не стал пересматривать и анализировать этот момент. Я видел, к чему идет этот эпизод.

Труба точно знал, что делает. Парень был в уязвимом положении, и, очевидно, получил повреждение. Я предложил Трубе подраться, он отказался. На этом все.

Я горжусь Леонардом. Немногие способны встать и самостоятельно уйти со льда после такого удара. Он классный парень, так что видеть это было паршиво. Но он вернется, у него впереди долгая карьера. Жду, когда он снова выйдет на лед и продолжит делать что-то особенное», – сказал Уилсон.

Овечкин поучаствовал в стычке в игре с «Анахаймом». Капитан «Вашингтона» помог уложить на лед Ватрано, толкнувшего Чикрана на борт

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
