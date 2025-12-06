Плющев о тренере сборной после возвращения: «Могут назначить кого угодно. Как собирали штаб на Олимпиаду? Жамнова выбрали Каменский, Михайлов, Третьяк и Буре»

Владимир Плющев о будущем тренере сборной России: могут назначить кого угодно.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос о том, кто должен возглавить национальную команду после возвращения на международные турниры.

– Кто должен возглавить сборную после нашего возвращения на международную арену?

– Думаю, вы этот вопрос можете переадресовать председателю тренерского совета ФХР. Потому что у нас председатель есть, а тренерского совета нет.

Есть определенные процедуры. Но у нас года четыре не собирался тренерский совет, хотя есть вопросы, которые нужно задать. Например, что мешает готовить молодых хоккеистов? Может в регламенте что-то не так? Но наш председатель тренерского совета считает, что все нормально и хорошо.

Как на Олимпиаду собирали тренерский штаб? Четыре человека – Каменский , Михайлов , Третьяк и Буре – определили, что тренером будет Жамнов . Может и сейчас они так будут определять. Могут назначить кого угодно, – сказал Плющев.

Плющев об отстранении Тамбиева с поста в «Адмирале»: «Пошла эпидемия увольнений. Большое количество команд заявили претензии на Кубок Гагарина – это связано»