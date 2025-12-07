НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Колорадо», «Тампа» проиграла «Айлендерс», «Флорида» одолела «Коламбус» – 7:6 ОТ, «Лос-Анджелес» разгромил «Чикаго»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Рейнджерс» уступили «Колорадо» (2:3 ОТ), «Тампа» проиграла «Айлендерс» (0:2), «Флорида» одолела «Коламбус» (7:6 ОТ), «Лос-Анджелес» разгромил «Чикаго» (6:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
