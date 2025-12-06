«Амур» назначил Хасанова тренером по работе с форвардами. Ранее он возглавлял «Звезду» из ВХЛ
«Амур» назначил Рината Хасанова тренером по работе с нападающими.
К тренерскому штабу «Амура» присоединился Ринат Хасанов. Он будет отвечать за работу с нападающими команды. Ранее хабаровский клуб расстался с Юрием Кузьменковым, занимавшим аналогичную должность.
«В 2023 году Ринат Хасанов возглавил «Звезду», выступающую в ВХЛ. В первом сезоне под его руководством армейцы впервые за два года вышли в плей-офф.
За время работы Рината Равильевича команда установила собственный рекорд по заброшенным шайбам – 211 голов в сезоне-2024/25.
Добро пожаловать!» – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».
Хасанов покинул «Звезду» 26 ноября 2025 года.
