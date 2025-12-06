«Амур» назначил Хасанова тренером по работе с форвардами. Ранее он возглавлял «Звезду» из ВХЛ

«Амур» назначил Рината Хасанова тренером по работе с нападающими.

К тренерскому штабу «Амура » присоединился Ринат Хасанов . Он будет отвечать за работу с нападающими команды. Ранее хабаровский клуб расстался с Юрием Кузьменковым, занимавшим аналогичную должность.

«В 2023 году Ринат Хасанов возглавил «Звезду », выступающую в ВХЛ. В первом сезоне под его руководством армейцы впервые за два года вышли в плей-офф.

За время работы Рината Равильевича команда установила собственный рекорд по заброшенным шайбам – 211 голов в сезоне-2024/25.

Добро пожаловать!» – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».

Хасанов покинул «Звезду» 26 ноября 2025 года.