  Макс Бултман: «Детройт» может дать Эдвинссону около 8,5 млн долларов в год по новому контракту. Меня это не удивит – Лакомб и Люк Хьюз получили по 9 млн»
Макс Бултман: «Детройт» может дать Эдвинссону около 8,5 млн долларов в год по новому контракту. Меня это не удивит – Лакомб и Люк Хьюз получили по 9 млн»

Макс Бултман: «Детройт» может дать Симону Эдвинссону 8,5 млн долларов в год.

Журналист The Athletic Макс Бултман поделился мнением о возможном новом контракте защитника «Детройта» Симона Эдвинссона.

22-летний швед проводит второй полный сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате на его счету 7 (4+3) очков за 25 игр.

«Недавние контракты, подписанные молодыми защитниками, позволяют предположить, что Эдвинссон приблизится к Морицу Зайдеру, получающему 8,55 млн долларов в год.

Люк Хьюз и Джексон Лакомб ранее получили по 9 млн долларов. Результативность Симона может помешать достичь аналогичной суммы, но с учетом роста потолка зарплат он все равно может ее получить. На рынке свободных агентов мало топовых игроков, поэтому закрепление важных хоккеистов становится все более серьезным фактором.

Обе стороны могут выбрать краткосрочный контракт, но Эдвинссон может стать еще дороже к его окончанию. Поэтому меня не удивит, если Эдвинссон окажется в диапазоне зарплаты Зайдера. Таковы законы нового мира НХЛ, – сказал Бултман.

Действующий контракт Эдвинссона с зарплатой 894 тысячи долларов в год рассчитан до 30 июня 2026-го.

«Рейнджерс» могут выменять Густафссона у «Детройта». Клуб ищет временную замену травмированному Фоксу (Эллиотт Фридман)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
