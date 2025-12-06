Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)

Леонид Тамбиев может покинуть «Адмирал».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев может уйти из клуба.

Ранее клуб из Владивостока проиграл четвертую подряд домашнюю игру в FONBET КХЛ, уступив «Локомотиву » (1:3). Тамбиев не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

«Мы немного не дотерпели, реализация большинства хромает, у нас вообще плохо с реализацией. Против такой команды нужно забивать. Мы предполагали, как «Локомотив» будет играть – так и получилось», – сказал тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин .

«Адмирал» идет на десятом месте в Восточной конференции, имея в активе 28 очков после 32 игр.