Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Леонид Тамбиев может покинуть «Адмирал».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев может уйти из клуба.
Ранее клуб из Владивостока проиграл четвертую подряд домашнюю игру в FONBET КХЛ, уступив «Локомотиву» (1:3). Тамбиев не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
«Мы немного не дотерпели, реализация большинства хромает, у нас вообще плохо с реализацией. Против такой команды нужно забивать. Мы предполагали, как «Локомотив» будет играть – так и получилось», – сказал тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин.
«Адмирал» идет на десятом месте в Восточной конференции, имея в активе 28 очков после 32 игр.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости