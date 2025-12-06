Быков про 900 очков Панарина в регулярках НХЛ: «Браво, артист. Спортсмен и человек с большой буквы. Трудолюбие и поиск своего предела дают ему возможность создавать шедевры»

Вячеслав Быков про 900 очков Артемия Панарина в НХЛ: браво, артист.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал достижение Артемия Панарина .

Ранее 34-летний нападающий «Рейнджерс » набрал 900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Артемий – спортсмен, человек с большой буквы. Его талант подкреплен большим трудолюбием и уважением к профессии. Плюс к его качествам, тренеры помогают ему найти тех партнеров, с которыми он раскрывает свой талант и выставляет на показ своих партнеров как уникальных игроков. В этом весь секрет.

Уважение, любовь к профессии и публике, трудолюбие и поиск своего предела дают ему возможность создавать шедевры. Браво, Артемий! Браво, артист!» – сказал Быков.

