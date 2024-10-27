Майоров о кричалках про СКА: «Ротенберг услышал эхо того, как его игроки ругались, возможно. Если кто-то и выкрикнул про «позор хоккея» – это мнение, что во фразе ужасного?»

Борис Майоров высказался о скандале с кричалками фанатов «Спартака».

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры регулярного чемпионата (5:2). В ответ «Спартак» написал письмо с жалобой на специалиста в КХЛ.

После рассмотрения дела лига оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«Не понимаю, что такого обидного в кричалках «Спартака »? Что незаконного, криминального? Пусть мне объяснят. Какой-то детский сад!

Если кто-то пожаловался, надо сразу какое-то наказание выносить, меры принимать? Ротенбергу тоже вынесли предупреждение? Ну, он, пожалуй, лишнего взял на себя. А вот болельщики-то что сделали?

Я был на матче, ничего ужасного люди не кричали. А если кто-то и выкрикнул про «позор хоккея», так это мнение. Что в этой фразе ужасного? Пускай объяснят.

Может, Ротенберг услышал эхо того, как его игроки ругались? Это часто бывает на скамейке. Хоккеисты ругаются то на соперника, то на себя, а кажется, будто с трибун», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за скандирования болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея»