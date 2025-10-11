Форвард «Барыса» Веккионе: «Когда увидел Астану, то был в восторге. Приятно шокирован, что в России много красивых городов – Казань, Челябинск, Новосибирск. В АХЛ таких видишь не так много»
– КХЛ – фантастическая лига, в которой много талантливых игроков, а каждая арена наполнена энергией. Я получаю удовольствие от игры здесь. Стиль игры серьезно отличается от хоккея в Северной Америке, но мне это нравится. Надеюсь, я буду забивать еще больше голов и помогать команде побеждать.
– Как вам Астана, где вы сейчас живете?
– Я ничего не знал об этом городе раньше, а когда его увидел, то был в восторге. Большой, красивый, современный город. Я рад, что сейчас играю здесь. Мне нравится и город, и наша команда.
– А как насчет российских городов, которые вы успели посетить? Какие понравились больше?
– Мне понравилась Казань – красивый город. Также могу отметить Новосибирск и Челябинск. Я был приятно шокирован, как много здесь красивых городов.
Когда ты играешь в АХЛ, видишь не так много приятных городов. Теперь с нетерпением жду поездки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, о которых уже много слышал, – сказал американец.