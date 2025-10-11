«Пас Кузнецова – эпизод из советского хоккея, высокое искусство. Там все решали опыт и глубокое понимание игры». Светлов о голевой передаче Евгения в первой игре за «Металлург»
33-летний нападающий отметился результативной передачей в матче FONBET КХЛ с «Торпедо» (4:1).
– Как оцените дебют Евгения?
– Кузнецова попробовали в двух звеньях. Мне показалось, что ему более комфортно с молодыми – Федоровым и Козловым. Кстати, та же картина была год назад, когда Кузнецова видели в СКА в интересной связке с Демидовым.
В то же время бросалось в глаза, что Евгений не играл примерно полгода. Отсюда эпизоды – не всегда удачные. Ясно, что с каждым матчем он будет прибавлять.
– Что скажете о пасе Кузнецова на Федорова?
– Это эпизод из советского хоккея – высокое искусство, скажем так, пас на классе. Там все решали опыт и глубокое понимание игры. Задержись Кузнецов с передачей на долю секунды – и она уже не проходила.
Отдам должное и Федорову – он почувствовал Евгения, правильно открылся на пятачке и ждал эту «конфетку», – сказал олимпийский чемпион.
