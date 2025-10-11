  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Пас Кузнецова – эпизод из советского хоккея, высокое искусство. Там все решали опыт и глубокое понимание игры». Светлов о голевой передаче Евгения в первой игре за «Металлург»
7

«Пас Кузнецова – эпизод из советского хоккея, высокое искусство. Там все решали опыт и глубокое понимание игры». Светлов о голевой передаче Евгения в первой игре за «Металлург»

Сергей Светлов оценил дебют Евгения Кузнецова за «Металлург».

 33-летний нападающий отметился результативной передачей в матче FONBET КХЛ с «Торпедо» (4:1). 

– Как оцените дебют Евгения?

– Кузнецова попробовали в двух звеньях. Мне показалось, что ему более комфортно с молодыми – Федоровым и Козловым. Кстати, та же картина была год назад, когда Кузнецова видели в СКА в интересной связке с Демидовым.

В то же время бросалось в глаза, что Евгений не играл примерно полгода. Отсюда эпизоды – не всегда удачные. Ясно, что с каждым матчем он будет прибавлять. 

– Что скажете о пасе Кузнецова на Федорова?

– Это эпизод из советского хоккея – высокое искусство, скажем так, пас на классе. Там все решали опыт и глубокое понимание игры. Задержись Кузнецов с передачей на долю секунды – и она уже не проходила.

Отдам должное и Федорову – он почувствовал Евгения, правильно открылся на пятачке и ждал эту «конфетку», – сказал олимпийский чемпион. 

Чудо-пас Кузнецова: в первом же матче за «Металлург» сыгрался с молодыми

Кузнецов о КХЛ: «Мы ушли от изюминки больших площадок. Это был советский хоккей – контроль шайбы, раскаты, обыгрыши. Сейчас все быстрее, сумбурно»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСКА
logoАндрей Козлов 2005
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoСергей Светлов
logoМихаил Федоров
logoИван Демидов
logoТорпедо
logoЕвгений Кузнецов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением
1сегодня, 03:46
Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»
1вчера, 21:48
Разин о Кузнецове: «Женька функционально очень слаб, его физика была видна, когда нас во 2-м периоде запирали. И то его удаление из ниоткуда. Но посмотрим, мысли есть, он мастеровитый»
14вчера, 18:43
Кузнецов оформил ассист в дебютном матче за «Металлург». 18-летний Михаил Федоров забил «Торпедо» с паса Евгения
25вчера, 15:05Видео
Главные новости
Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на «Торпедо», те же проблемы»
227 минут назад
Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток»
252 минуты назад
Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»
9сегодня, 04:58
Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»
3сегодня, 04:34
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Локомотивом», «Шанхай» против «Динамо» Минск
6сегодня, 04:22
Плющев о гонке снайперов КХЛ: «Впервые за много лет – сплошь российские фамилии. Лидерство Коростелева – пощечина «Трактору» и сигнал нашей тусовке легионеров»
8сегодня, 03:58
«Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением
1сегодня, 03:46
Премьер-министр Татарстана с Зариповым вручили экипировку юным хоккеистам. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет
5вчера, 21:58Фото
Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»
1вчера, 21:48
Ротенберг посетил музей «Динамо»: «Здесь можно почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед. Экспозиция впечатляет»
3вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Комтуа о 4:3 с ЦСКА после 0:3: «Погода в Москве плохая, спишем такой старт на нее. Важная победа, в начале сезона «Динамо» не смогло бы достичь такого результата, наверное»
2 минуты назад
Ярош о переходе в «Спартак»: «Мне не нужна никакая адаптация в России. Я отлично знаю эту страну и как здесь все работает. Хорошие люди, у меня жена русская»
137 минут назад
Щитов о «Шанхае» в топ-5 Запада: «Пока это ни о чем не говорит. Игроки собрались без предсезонки, посмотрим, будет ли просадка. Команда взрослая, выглядит привлекательно»
сегодня, 05:15
Рословик о переходе в «Эдмонтон»: «Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. Ребята хотят пройти весь путь до конца, во мне тоже горит этот огонь»
1сегодня, 03:34
Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»
1сегодня, 03:22
Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне
сегодня, 03:10
Форвард «Амура» Гальченюк получил травму паха
сегодня, 02:53
Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»
сегодня, 02:39
Игорь Никитин: «Соркин уже тренируется в общей группе, вернется в одном из ближайших матчей. Как только он будет чувствовать, что может играть, выйдет»
вчера, 21:37
Десятков о 4:2 с «Сибирью»: «Продолжаем наступать на те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте»
1вчера, 21:25