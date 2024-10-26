Майоров о кричалке про СКА: «Ничего хамского, желаю Ротенбергу спокойнее относиться. Ну «позор нашего хоккея», и что? Про «Зенит» тоже кричат. Все в рамках нормы»
СКА одержал победу над красно-белыми со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
– Не слышал эту кричалку. Кричат и кричат – мало ли, что выдумывают. В советское время кричали: «Судью на мыло» – и как к этому относиться?
– Как вам реакция Ротенберга?
– Знаком с ним очно, мы еще с ним сотрудничаем. Пожелаю ему спокойнее относиться к подобным вещам. Болельщик на то и болельщик, чтобы выплескивать свои эмоции, иногда не контролируя их. Это абсолютно нормальное явление.
Тем более ничего хамского в этой кричалке нет. Ну «позор нашего хоккея», и что? В футболе тоже кричат, что «Зенит» – позор нашего футбола. А в чем позор-то заключается? Непонятно. Для меня все в рамках нормы.
Я хожу почти на все матчи хоккейного «Спартака». Увидел комментарий Ротенберга по поводу мата на трибунах. Я сколько хожу на стадион, мат не слышал никогда.
Само закрытое помещение заставляет человека держать себя в приличных рамках. Могу допустить мат на футболе, когда на свежем воздухе могут что-то крикнуть.
А на хоккее такого не помню. Сам играл, тренировал, объездил весь Советский Союз… И чтобы с трибуны кричали матом – такого не припомню, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»
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