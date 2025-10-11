  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»
Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»

Максим Соколов высказался о негативном влиянии руководства на ситуацию в СКА.

Команда набрала 13 очков в 13 играх в FONBET КХЛ и идет на 9-м месте в Западной конференции. 

– Клубом по-прежнему владеет корпорация «Газпром». Неужели с ходу может измениться вектор развития, если собственник остался тот же?

– Мне бы не хотелось комментировать деятельность госкорпорации, которая делает массу важнейших дел для страны. Дело заключается в конкретных людях в управлении. Когда руководители после матча заходят в раздевалку, фамильярно общаются с игроками – хорошо или плохо это отражается на команде?

Раньше клуб много лет подряд четко выстраивал спортивную вертикаль, работу с болельщиками, бережно относился к ветеранам. Сейчас руководство посчитало, что этого ничего не нужно. По инерции какое-то время прежние наработки просуществуют, но, чтобы воссоздать все заново, снова потребуется много лет.

Мы видим, что фарм-клуб застрял на дне ВХЛ, молодежной командой никто не занимается. Зрители уже не заполняют трибуны. Все это звенья одной цепи. И виноват в этом не Игорь Ларионов, хотя всю вину повесят на него, – сказал бывший вратарь СКА

Ларионов встретился с Миллером и Маркеловым в Лахта Центре. Тренеру СКА организовали экскурсию по штаб-квартире «Газпрома»

Ларионов о поражении СКА от «Авангарда»: «В тренерскую зашли гости – из спонсоров. Сказал им, что даже в «Детройте», где было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
