Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»

Максим Соколов высказался о негативном влиянии руководства на ситуацию в СКА.

Команда набрала 13 очков в 13 играх в FONBET КХЛ и идет на 9-м месте в Западной конференции.

– Клубом по-прежнему владеет корпорация «Газпром». Неужели с ходу может измениться вектор развития, если собственник остался тот же?

– Мне бы не хотелось комментировать деятельность госкорпорации, которая делает массу важнейших дел для страны. Дело заключается в конкретных людях в управлении. Когда руководители после матча заходят в раздевалку, фамильярно общаются с игроками – хорошо или плохо это отражается на команде?

Раньше клуб много лет подряд четко выстраивал спортивную вертикаль, работу с болельщиками, бережно относился к ветеранам. Сейчас руководство посчитало, что этого ничего не нужно. По инерции какое-то время прежние наработки просуществуют, но, чтобы воссоздать все заново, снова потребуется много лет.

Мы видим, что фарм-клуб застрял на дне ВХЛ , молодежной командой никто не занимается. Зрители уже не заполняют трибуны. Все это звенья одной цепи. И виноват в этом не Игорь Ларионов , хотя всю вину повесят на него, – сказал бывший вратарь СКА .

