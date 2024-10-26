Майоров о реакции Ротенберга на кричалки про СКА: «А что он хотел, чтобы в Москве болели за Питер? Нецензурной лексики не было, претензии не совсем уместны»

Борис Майоров считает неуместными претензии к фанатам «Спартака» из-за кричалки.

Петербургский клуб одержал победу над красно-белыми со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

«Никакой нецензурной лексики кричалки не содержали, я был на матче. Сколько себя помню в качестве игрока и тренера, с трибун ни разу не слышал, чтобы матерными словами ругались. Сначала это были открытые стадионы в пятидесятых, потом закрытые.

Вот закрытые стадионы каким-то образом заставляют болельщиков вести себя прилично: если на открытом можно еще что-то выкрикнуть, на закрытом это [никто] себе не позволяет. Я считаю, это надуманно.

А что вообще хотел Роман Борисович? Чтобы в Москве болели за Питер? Когда «Спартак» в Питер приезжает, там за него болеют, что ли?

Нет, конечно, болеют против. Претензии Романа Борисовича не совсем уместны», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .