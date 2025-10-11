Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»

Гэри Беттмэн высказался о проблемах «Баффало».

«Сэйбрс» не сумели попасть в плей-офф НХЛ в 14 сезонах подряд , что является антирекордом лиги.

«Баффало – отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Я знаю, что в клубе очень усердно работают над этим. Я знаю, что это жизненно важный вопрос для [владельца] Терри Пегулы. Он полон решимости в стремлении добиться успеха.

Кстати, я помню, что когда он только купил «Биллс» из НФЛ, поначалу было много критики. Потребовалось 3-4 года, чтобы команда стала лучше. Здесь это займет больше времени, но преданность Терри не вызывает никаких сомнений. Он потрясающий владелец», – сказал комиссионер НХЛ .

Отметим, что «Биллс» в прошлом сезоне во 2-й раз за 5 лет дошли до финала Американской конференции плей-офф НФЛ, где уступили «Канзас-Сити Чифс».