  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»
0

Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»

Гэри Беттмэн высказался о проблемах «Баффало».

«Сэйбрс» не сумели попасть в плей-офф НХЛ в 14 сезонах подряд, что является антирекордом лиги. 

«Баффало – отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Я знаю, что в клубе очень усердно работают над этим. Я знаю, что это жизненно важный вопрос для [владельца] Терри Пегулы. Он полон решимости в стремлении добиться успеха. 

Кстати, я помню, что когда он только купил «Биллс» из НФЛ, поначалу было много критики. Потребовалось 3-4 года, чтобы команда стала лучше. Здесь это займет больше времени, но преданность Терри не вызывает никаких сомнений. Он потрясающий владелец», – сказал комиссионер НХЛ.

Отметим, что «Биллс» в прошлом сезоне во 2-й раз за 5 лет дошли до финала Американской конференции плей-офф НФЛ, где уступили «Канзас-Сити Чифс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoНХЛ
logoНФЛ
logoБаффало
logoБаффало
бизнес
logoГэри Беттмэн
Терри Пегула
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Локомотивом», «Шанхай» против «Динамо» Минск
128 минут назад
Плющев о гонке снайперов КХЛ: «Впервые за много лет – сплошь российские фамилии. Лидерство Коростелева – пощечина «Трактору» и сигнал нашей тусовке легионеров»
452 минуты назад
«Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением
сегодня, 03:46
Премьер-министр Татарстана с Зариповым вручили экипировку юным хоккеистам. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет
5вчера, 21:58Фото
Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»
1вчера, 21:48
Ротенберг посетил музей «Динамо»: «Здесь можно почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед. Экспозиция впечатляет»
3вчера, 20:54
Кудашов о победе «Динамо»: «Отыграться с 0:3 против ЦСКА – дорогого стоит. Интрига, камбэк – все, что должно быть в столичном дерби. Знали, что завтра выходной, поэтому силы не экономили»
4вчера, 19:54
Никитин о 3:4 от «Динамо»: «Резко начали, нам это не на пользу идет. Ошибок прилично наделали, мы их повторяем, к сожалению. Наверное, так легче учиться»
11вчера, 19:44
Заварухин о травмах: «Рида Буше отправили на МРТ. В раздевалке вижу огромное количество перемотанных парней. Победы даются дорого, каждая игра: «Черт побери, когда это закончится?»
7вчера, 19:35
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей
26вчера, 19:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Рословик о переходе в «Эдмонтон»: «Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. Ребята хотят пройти весь путь до конца, во мне тоже горит этот огонь»
1сегодня, 03:34
Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»
1сегодня, 03:22
Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне
сегодня, 03:10
Форвард «Амура» Гальченюк получил травму паха
сегодня, 02:53
Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»
сегодня, 02:39
Игорь Никитин: «Соркин уже тренируется в общей группе, вернется в одном из ближайших матчей. Как только он будет чувствовать, что может играть, выйдет»
вчера, 21:37
Десятков о 4:2 с «Сибирью»: «Продолжаем наступать на те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте»
вчера, 21:25
Александр Жаровский: «Адаптация к КХЛ потихонечку проходит, «Салават» играет все лучше и лучше. У нас есть все для того, чтобы побеждать»
2вчера, 21:12
Козлов об 1:2 от «Спартака»: «Неплохо играли, но не реализовали свои моменты. Этот матч пойдет в копилку по самоотдаче, желанию. Бились до конца»
9вчера, 20:44
Жамнов после 2:1 с «Салаватом»: «Мне не все нравится. Домашняя серия прошла с перепадами. Пока у «Спартака» нет необходимого рисунка и целостности игры»
вчера, 20:31