  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беднар о том, как быстро смирился с уходом Рантанена из «Колорадо»: «Минут за 10. Не говорю, что мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым»
Беднар о том, как быстро смирился с уходом Рантанена из «Колорадо»: «Минут за 10. Не говорю, что мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым»

Джаред Беднар сказал, что быстро смирился с уходом Микко Рантанена из «Колорадо».

28-летний форвард дважды сменил клуб в прошлом сезоне – сначала «Колорадо» обменял игрока в «Каролину», а затем «Харрикейнс» отправили его в «Даллас», с которым финн и подписал новый контракт.  

В плей-офф Рантанен – обладатель Кубка Стэнли-2022 с «Эвеланш» – помог «Старс» выбить денверцев в первом раунде, набрав 3+1 в седьмом матче серии (4:2, 4-3). 

11 октября «Колорадо» и «Даллас» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

Перед игрой главному тренеру «Эвс» задали вопрос, как быстро он смирился с обменом Рантанена

«Мне потребовалось минут десять. Не говорю, что мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым. Нужно двигаться вперед и делать это быстро», – сказал Джаред Беднар

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: House of Hockey
