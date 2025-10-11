Беднар о том, как быстро смирился с уходом Рантанена из «Колорадо»: «Минут за 10. Не говорю, что мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым»

Джаред Беднар сказал, что быстро смирился с уходом Микко Рантанена из «Колорадо».

28-летний форвард дважды сменил клуб в прошлом сезоне – сначала «Колорадо» обменял игрока в «Каролину», а затем «Харрикейнс» отправили его в «Даллас », с которым финн и подписал новый контракт.

В плей-офф Рантанен – обладатель Кубка Стэнли-2022 с «Эвеланш» – помог «Старс» выбить денверцев в первом раунде, набрав 3+1 в седьмом матче серии (4:2, 4-3).

11 октября «Колорадо » и «Даллас» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Перед игрой главному тренеру «Эвс» задали вопрос, как быстро он смирился с обменом Рантанена .

«Мне потребовалось минут десять. Не говорю, что мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым. Нужно двигаться вперед и делать это быстро», – сказал Джаред Беднар .