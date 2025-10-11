Щитов о «Шанхае» в топ-5 Запада: «Пока это ни о чем не говорит. Игроки собрались без предсезонки, посмотрим, будет ли просадка. Команда взрослая, выглядит привлекательно»

Никита Щитов высказался об успехах «Шанхая» на старте FONBET КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана набрала 16 очков в 12 играх и идет на 5-м месте в Западной конференции.

«Шанхай » - команда довольно взрослая. Ребята там все мастеровитые. В глаза бросается их опыт, мастерство. Они достаточно уверенно действуют против команд, где не преобладает такое количество взрослых игроков. Плюс именитый тренер с богатым опытом, плюс система, которой они придерживаются. Все это дает определенный результат.

То, что им всего четыре очка до первого места, ни о чем не говорит. Прошел только первый месяц, и команды втягиваются. Посмотрим, будет ли у них физическая просадка или нет. Смогут ли они и дальше держать свой уровень весь чемпионат.

Мне эта команда очень понравилась, когда мы («Лада », тренерский штаб которой Щитов недавно покинул – Спортс) против них играли. Спокойно играют, стараются играть в пас, в тяжёлые моменты стараются не допускать ошибок, которые свойственны более молодым и неопытным хоккеистам. Скорее всего, там удалось создать хороший коллектив. Это важно!

Но надо смотреть, что будет дальше. Собрались они без предсезонки. Либо они все физически хорошо готовы были, хорошо тренировались, ну и тренеры по физподготовке сейчас хорошо работают. В этом тоже есть залог успеха. Радует, потому что команда эта выглядит очень привлекательно. Интересно смотреть и играть было против них», – сказал бывший защитник клубов КХЛ .