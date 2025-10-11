  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Щитов о «Шанхае» в топ-5 Запада: «Пока это ни о чем не говорит. Игроки собрались без предсезонки, посмотрим, будет ли просадка. Команда взрослая, выглядит привлекательно»
0

Щитов о «Шанхае» в топ-5 Запада: «Пока это ни о чем не говорит. Игроки собрались без предсезонки, посмотрим, будет ли просадка. Команда взрослая, выглядит привлекательно»

Никита Щитов высказался об успехах «Шанхая» на старте FONBET КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана набрала 16 очков в 12 играх и идет на 5-м месте в Западной конференции. 

«Шанхай» - команда довольно взрослая. Ребята там все мастеровитые. В глаза бросается их опыт, мастерство. Они достаточно уверенно действуют против команд, где не преобладает такое количество взрослых игроков. Плюс именитый тренер с богатым опытом, плюс система, которой они придерживаются. Все это дает определенный результат.

То, что им всего четыре очка до первого места, ни о чем не говорит. Прошел только первый месяц, и команды втягиваются. Посмотрим, будет ли у них физическая просадка или нет. Смогут ли они и дальше держать свой уровень весь чемпионат.

Мне эта команда очень понравилась, когда мы («Лада», тренерский штаб которой Щитов недавно покинул – Спортс) против них играли. Спокойно играют, стараются играть в пас, в тяжёлые моменты стараются не допускать ошибок, которые свойственны более молодым и неопытным хоккеистам. Скорее всего, там удалось создать хороший коллектив. Это важно!

Но надо смотреть, что будет дальше. Собрались они без предсезонки. Либо они все физически хорошо готовы были, хорошо тренировались, ну и тренеры по физподготовке сейчас хорошо работают. В этом тоже есть залог успеха. Радует, потому что команда эта выглядит очень привлекательно. Интересно смотреть и играть было против них», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoНикита Щитов
logoЛада
logoКХЛ
logoЖерар Галлан
logoШанхай Дрэгонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на «Торпедо», те же проблемы»
225 минут назад
Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток»
250 минут назад
Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»
9сегодня, 04:58
«Пас Кузнецова – эпизод из советского хоккея, высокое искусство. Там все решали опыт и глубокое понимание игры». Светлов о голевой передаче Евгения в первой игре за «Металлург»
7сегодня, 04:46
Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»
3сегодня, 04:34
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Локомотивом», «Шанхай» против «Динамо» Минск
6сегодня, 04:22
Плющев о гонке снайперов КХЛ: «Впервые за много лет – сплошь российские фамилии. Лидерство Коростелева – пощечина «Трактору» и сигнал нашей тусовке легионеров»
8сегодня, 03:58
«Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением
1сегодня, 03:46
Премьер-министр Татарстана с Зариповым вручили экипировку юным хоккеистам. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет
5вчера, 21:58Фото
Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»
1вчера, 21:48
Ко всем новостям
Последние новости
Ярош о переходе в «Спартак»: «Мне не нужна никакая адаптация в России. Я отлично знаю эту страну и как здесь все работает. Хорошие люди, у меня жена русская»
135 минут назад
Рословик о переходе в «Эдмонтон»: «Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. Ребята хотят пройти весь путь до конца, во мне тоже горит этот огонь»
1сегодня, 03:34
Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»
1сегодня, 03:22
Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне
сегодня, 03:10
Форвард «Амура» Гальченюк получил травму паха
сегодня, 02:53
Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»
сегодня, 02:39
Игорь Никитин: «Соркин уже тренируется в общей группе, вернется в одном из ближайших матчей. Как только он будет чувствовать, что может играть, выйдет»
вчера, 21:37
Десятков о 4:2 с «Сибирью»: «Продолжаем наступать на те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте»
1вчера, 21:25
Александр Жаровский: «Адаптация к КХЛ потихонечку проходит, «Салават» играет все лучше и лучше. У нас есть все для того, чтобы побеждать»
3вчера, 21:12
Козлов об 1:2 от «Спартака»: «Неплохо играли, но не реализовали свои моменты. Этот матч пойдет в копилку по самоотдаче, желанию. Бились до конца»
9вчера, 20:44