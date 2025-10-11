  • Спортс
  • Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток»
2

Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток»

Владимир Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор» за любовь к легионерам.

– Хоккей «Трактора», может, и эффектный, с постоянными провалами и подъемами, но достаточно примитивный, к которому соперники уже привыкли.

Похоже, ничего нового канадский тренерский штаб предложить не может – и занимается банальным перебором игроков. В этот примитив не вписался не только Коростелев, нет прогресса у Светлакова, других российских форвардов. Что ж, Челябинску в его нынешнем состоянии остается надеяться только на очередного Ремпала.

Кстати, вот такой круговорот легионеров не только в «Тракторе». 

– Где еще?

– Возьмите Омск, где как только тренер Буше проиграл, ему тут же выписывают из-за океана еще одного условного Ремпала – Маклауда.

Объясните мне, какой смысл во всем этом круговороте легионеров? Потратить деньги? Запудрить мозги руководству региона?

А ведь в тех же Челябинске и Омске отличные школы, работают академии. К сожалению, выхлопа от них пока нет. Тот же Буше в Омске прямо говорит, что никого из молодых готовить даже не собирается, у него только одна задача – дать сегодня результат.

В итоге омские и челябинские менеджеры крутятся белкой в колесе, потакая капризам своих тренеров-легионеров и скупая за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого никакого толка нет – только убыток, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Комментарии
