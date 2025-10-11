Рословик о переходе в «Эдмонтон»: «Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. Ребята хотят пройти весь путь до конца, во мне тоже горит этот огонь»
Джек Рословик высказался о решении подписать контракт с «Эдмонтоном».
В среду 28-летний нападающий подписал однолетний контракт с канадским клубом с зарплатой 1,5 миллиона долларов.
Американец был в статусе неограниченно свободного агента с 1 июля.
«Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. «Ойлерс» два года подряд выходили в финал, ребята хотят пройти весь путь до конца.
Во мне тоже горит этот огонь. Я хочу победить. Знаю, что это трудно, но здесь есть отличная возможность», – сказал Рословик, который в пятницу провел первую тренировку с новой командой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
