Рословик о переходе в «Эдмонтон»: «Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. Ребята хотят пройти весь путь до конца, во мне тоже горит этот огонь»

Джек Рословик высказался о решении подписать контракт с «Эдмонтоном».

В среду 28-летний нападающий подписал однолетний контракт с канадским клубом с зарплатой 1,5 миллиона долларов.

Американец был в статусе неограниченно свободного агента с 1 июля.

«Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. «Ойлерс» два года подряд выходили в финал, ребята хотят пройти весь путь до конца.

Во мне тоже горит этот огонь. Я хочу победить. Знаю, что это трудно, но здесь есть отличная возможность», – сказал Рословик , который в пятницу провел первую тренировку с новой командой.