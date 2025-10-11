Алексей Заварухин о Дорофееве: «В «Белых Медведях» было видно, что МХЛ он перерос. Когда «Трактор» его туда отправил, Павел решил бежать из Челябинска»
Алексей Заварухин высказался о том, что Павел Дорофеев покинул «Трактор».
24-летний форвард «Вегаса» забросил 4 шайбы в 2 матчах на старте регулярного чемпионата НХЛ и возглавляет гонку снайперов.
Заварухин работал с Дорофеевым в МХЛ, когда был главным тренером челябинских «Белых Медведей». В двух матчах за команду в сезоне-2020/21 он набрал 4 (2+2) очка.
«Когда Дорофеев появился в Челябинске, было видно, что он нашу лигу перерос. Он набирал очки, показывал свой класс, команда побеждала.
Думаю, после того, как его отправили в МХЛ, он принял решение бежать из Челябинска. Мастерство Паши было видно, но мне больше нравится Максим Шабанов», – сказал тренер «Автомобилиста» Заварухин.
