Алексей Заварухин о Дорофееве: «В «Белых Медведях» было видно, что МХЛ он перерос. Когда «Трактор» его туда отправил, Павел решил бежать из Челябинска»

Алексей Заварухин высказался о том, что Павел Дорофеев покинул «Трактор».

24-летний форвард «Вегаса» забросил 4 шайбы в 2 матчах на старте регулярного чемпионата НХЛ и возглавляет гонку снайперов.

Заварухин работал с Дорофеевым в МХЛ, когда был главным тренером челябинских «Белых Медведей». В двух матчах за команду в сезоне-2020/21 он набрал 4 (2+2) очка.

«Когда Дорофеев появился в Челябинске, было видно, что он нашу лигу перерос. Он набирал очки, показывал свой класс, команда побеждала.

Думаю, после того, как его отправили в МХЛ, он принял решение бежать из Челябинска . Мастерство Паши было видно, но мне больше нравится Максим Шабанов», – сказал тренер «Автомобилиста» Заварухин.