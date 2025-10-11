  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на «Торпедо», те же проблемы»
2

Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на «Торпедо», те же проблемы»

Сергей Черкас сказал, что при Игоре Ларионове в СКА нет праздника.

– После Романа Ротенберга СКА идет в лучшую или худшую сторону?

– Я считаю, что курс надо менять. При Романе Ротенберге «СКА-1946» всегда боролся. Команда выиграла Кубок Харламова, была в финале. Команда Высшей хоккейной лиги проходила первый раунд. А сейчас посмотрите. Где команда Высшей хоккейной лиги находится? В подвале ВХЛ.

Главная команда… Да, все оценивают Ротенберга по последнему сезону. Но до этого у него были другие результаты. Конечно, ошибки были. Если бы не было ошибок, не было бы седьмого места. Но при этом все равно команду любили, на нее ходили. Даже седьмое место никого не пугало. Хейтеров – да, но болельщиков – нет. Это не пугало, все равно был праздник.

Сейчас как-то непонятно. Ждали, что все поменяет Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Наверное, он может. Но у всех было в памяти «Торпедо» Нижний Новгород. И то, что там не получилось, плавно перетекло сюда. Все очень похоже стало. Одни и те же проблемы.

Как там была слабая игра в обороне, так и здесь. Как там были какие-то проблемы с составом, так и здесь. Там какие-то недовольства игроков, так и здесь появляются недовольства игроков, – сказал бывший вратарь и тренер СКА. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoСКА-ВМФ
logoРоман Ротенберг
Сергей Черкас
logoВХЛ
logoСКА-1946
logoКХЛ
logoМХЛ
logoТорпедо
Кубок Харламова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»
9сегодня, 04:58
Титов о СКА после ухода Ротенберга: «Изменений не заметил. У меня две задачи: побеждать и готовить новое поколение игроков»
95 сентября, 15:21
Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
135 сентября, 05:45
Черкас о СКА при Ротенберге: «Состав был сильный, молодежь развивалась – не у всех по 4 игрока в НХЛ уезжают. Ошибка – отказ от Серебрякова, команда строится от вратаря»
718 июля, 05:22
Главные новости
Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток»
253 минуты назад
Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»
9сегодня, 04:58
«Пас Кузнецова – эпизод из советского хоккея, высокое искусство. Там все решали опыт и глубокое понимание игры». Светлов о голевой передаче Евгения в первой игре за «Металлург»
7сегодня, 04:46
Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»
4сегодня, 04:34
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Локомотивом», «Шанхай» против «Динамо» Минск
6сегодня, 04:22
Плющев о гонке снайперов КХЛ: «Впервые за много лет – сплошь российские фамилии. Лидерство Коростелева – пощечина «Трактору» и сигнал нашей тусовке легионеров»
8сегодня, 03:58
«Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением
1сегодня, 03:46
Премьер-министр Татарстана с Зариповым вручили экипировку юным хоккеистам. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет
5вчера, 21:58Фото
Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»
1вчера, 21:48
Ротенберг посетил музей «Динамо»: «Здесь можно почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед. Экспозиция впечатляет»
3вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Комтуа о 4:3 с ЦСКА после 0:3: «Погода в Москве плохая, спишем такой старт на нее. Важная победа, в начале сезона «Динамо» не смогло бы достичь такого результата, наверное»
3 минуты назад
Ярош о переходе в «Спартак»: «Мне не нужна никакая адаптация в России. Я отлично знаю эту страну и как здесь все работает. Хорошие люди, у меня жена русская»
138 минут назад
Щитов о «Шанхае» в топ-5 Запада: «Пока это ни о чем не говорит. Игроки собрались без предсезонки, посмотрим, будет ли просадка. Команда взрослая, выглядит привлекательно»
сегодня, 05:15
Рословик о переходе в «Эдмонтон»: «Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. Ребята хотят пройти весь путь до конца, во мне тоже горит этот огонь»
1сегодня, 03:34
Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»
1сегодня, 03:22
Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне
сегодня, 03:10
Форвард «Амура» Гальченюк получил травму паха
сегодня, 02:53
Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»
сегодня, 02:39
Игорь Никитин: «Соркин уже тренируется в общей группе, вернется в одном из ближайших матчей. Как только он будет чувствовать, что может играть, выйдет»
вчера, 21:37
Десятков о 4:2 с «Сибирью»: «Продолжаем наступать на те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте»
1вчера, 21:25