Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на «Торпедо», те же проблемы»

Сергей Черкас сказал, что при Игоре Ларионове в СКА нет праздника.

– После Романа Ротенберга СКА идет в лучшую или худшую сторону?

– Я считаю, что курс надо менять. При Романе Ротенберге «СКА-1946 » всегда боролся. Команда выиграла Кубок Харламова, была в финале. Команда Высшей хоккейной лиги проходила первый раунд. А сейчас посмотрите. Где команда Высшей хоккейной лиги находится? В подвале ВХЛ .

Главная команда… Да, все оценивают Ротенберга по последнему сезону. Но до этого у него были другие результаты. Конечно, ошибки были. Если бы не было ошибок, не было бы седьмого места. Но при этом все равно команду любили, на нее ходили. Даже седьмое место никого не пугало. Хейтеров – да, но болельщиков – нет. Это не пугало, все равно был праздник.

Сейчас как-то непонятно. Ждали, что все поменяет Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Наверное, он может. Но у всех было в памяти «Торпедо» Нижний Новгород. И то, что там не получилось, плавно перетекло сюда. Все очень похоже стало. Одни и те же проблемы.

Как там была слабая игра в обороне, так и здесь. Как там были какие-то проблемы с составом, так и здесь. Там какие-то недовольства игроков, так и здесь появляются недовольства игроков, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.