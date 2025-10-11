Плющев о гонке снайперов КХЛ: «Впервые за много лет – сплошь российские фамилии. Лидерство Коростелева – пощечина «Трактору» и сигнал нашей тусовке легионеров»
– Владимир Анатольевич, команды уже прошли одну пятую часть дистанции чемпионата, что для себя отметили?
– С удовольствием заглядываю в раздел лучших снайперов чемпионата. Впервые за много лет в десятке – сплошь российские фамилии.
И в общем-то неожиданный лидер – перешедший из «Трактора» в «Спартак» Никита Коростелев (он делит лидерство с Русланом Абросимовым из «Северстали» – Спортс). Его девять шайб в 13 матчах – серьезный результат, по графику лучших снайперов в истории КХЛ Мозякина и Ливо.
Понятно, что такой голевой ритм Коростелеву будет непросто выдержать. Но рядом с восемью шайбами Радулов и Сурин из «Локомотива», Гончарук из «Торпедо». Намечается гонка.
– Как объясните неожиданное лидерство Коростелева?
– Было столько статей по поводу ухода из «Спартака» Голдобина, но его блеклая игра в СКА ставит новые вопросы. Тем временем красно-белые запускают нового Голдобина. Посмотрим, получится ли у Коростелева, но этот парень со своим пониманием хоккея, с талантом.
Вообще его девять шайб – это пощечина «Трактору» и сигнал всей нашей тусовке легионеров.
– Поясните, пожалуйста.
– Тренеру Гру в Челябинске весь год пели оды – а он у себя под носом не смог разглядеть такого снайпера. Как итог – «Трактор» летом на ровном месте его потерял.
Селекционная политика Челябинска вызывает очень большие вопросы. На личные очки, а не на результат играют новые легионеры «Трактора» Дюбе и Ливо, странное впечатление производит новый вратарь Дриджер. Как следствие – рыхлая игра всей команды и гостевая серия из четырех поражений.
Судя по прессе, Челябинск судорожно ищет за океаном нового спасителя – Ремпала. Но это не солидный курс, а перебор наугад, шарахания. Не проще ли было сохранить того же Коростелева? – сказал заслуженный тренер России.