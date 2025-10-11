Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне

Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса».

30-летний защитник подписал контракт с «Кливлендом » из АХЛ на один сезон.

В прошлом сезоне американец поиграл за «Барыс » (15 игр в FONBET КХЛ, 0+3 и «минус 7») и «Мюнхен » (32 игры в чемпионате Германии, 3+8 и «+7»; 5 игр в плей-офф и 0+3).

В активе Бутчера 275 игр в регулярках НХЛ за «Нью-Джерси» и «Баффало», в которых он набрал 114 (16+98) очков. В 5 играх в плей-офф он добавил 4 (1+30 балла.