Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне

Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса».
30-летний защитник подписал контракт с «Кливлендом» из АХЛ на один сезон.
В прошлом сезоне американец поиграл за «Барыс» (15 игр в FONBET КХЛ, 0+3 и «минус 7») и «Мюнхен» (32 игры в чемпионате Германии, 3+8 и «+7»; 5 игр в плей-офф и 0+3).
В активе Бутчера 275 игр в регулярках НХЛ за «Нью-Джерси» и «Баффало», в которых он набрал 114 (16+98) очков. В 5 играх в плей-офф он добавил 4 (1+30 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Кливленда»
