Быков о том, что «Салават» идет на последнем месте в КХЛ: «Все трудности временны. Их всегда можно решить, я уверен, что клуб это сделает»
Вячеслав Быков высказался о проблемах «Салавата Юлаева».
В межсезонье уфимский клуб столкнулся с финансовыми проблемами.
В текущем чемпионате FONBET КХЛ команда набрала 8 очков в 12 играх и занимает последнее место в общей таблице КХЛ.
«Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьезными. Но все трудности временны.
Их всегда можно решить, а я уверен, что «Салават» решит свои трудности», – сказал бывший тренер «Салавата».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: LiveResult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости