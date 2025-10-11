  • Спортс
Быков о том, что «Салават» идет на последнем месте в КХЛ: «Все трудности временны. Их всегда можно решить, я уверен, что клуб это сделает»

Вячеслав Быков высказался о проблемах «Салавата Юлаева».

В межсезонье уфимский клуб столкнулся с финансовыми проблемами.

В текущем чемпионате FONBET КХЛ команда набрала 8 очков в 12 играх и занимает последнее место в общей таблице КХЛ. 

«Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьезными. Но все трудности временны.

Их всегда можно решить, а я уверен, что «Салават» решит свои трудности», – сказал бывший тренер «Салавата». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: LiveResult
