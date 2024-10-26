Майоров о жалобе «Спартака» на Ротенберга: «Правильно, что обратились в КХЛ. Хотите, чтобы на матче «Спартака» болели за СКА? Где логика?»
СКА одержал победу над красно-белыми со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».
Позднее «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».
«Правильно «Спартак» сделал, что обратился в КХЛ. Я был на всех матчах «Спартака» и не помню, чтобы болельщики себя вели некорректно по отношению к другой команде.
А что хотите? Чтобы на матче «Спартака» болели за СКА? Где логика?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Майоров о кричалке про СКА: «Ничего хамского, желаю Ротенбергу спокойнее относиться. Ну «позор нашего хоккея», и что? Про «Зенит» тоже кричат. Все в рамках нормы»
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