Ярош о переходе в «Спартак»: «Мне не нужна никакая адаптация в России. Я отлично знаю эту страну и как здесь все работает. Хорошие люди, у меня жена русская»

Кристиан Ярош заявил, что ему не нужна адаптация в России.

Бывший защитник «Авангарда», ЦСКА, «Северстали» дебютировал за «Спартак » в матче FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Ранее 29-летний словак подписал контракт с красно-белыми до конца этого сезона.

«Рад, что мы выиграли. Для меня очень важно было победить в своем первом матче за «Спартак». Я благодарен болельщикам за поддержку. К счастью, мне не нужна никакая адаптация в России: я отлично знаю эту страну, здесь хорошие люди, знаю, как здесь все работает.

К тому же у меня русская жена. Мне нужно лишь немного войти в игровой темп. После перелетов мне было немного тяжело. Немного дней тренировок и игр, и все будет хорошо, я уверен», – сказал Ярош .