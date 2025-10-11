Ярош о переходе в «Спартак»: «Мне не нужна никакая адаптация в России. Я отлично знаю эту страну и как здесь все работает. Хорошие люди, у меня жена русская»
Кристиан Ярош заявил, что ему не нужна адаптация в России.
Бывший защитник «Авангарда», ЦСКА, «Северстали» дебютировал за «Спартак» в матче FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
Ранее 29-летний словак подписал контракт с красно-белыми до конца этого сезона.
«Рад, что мы выиграли. Для меня очень важно было победить в своем первом матче за «Спартак». Я благодарен болельщикам за поддержку. К счастью, мне не нужна никакая адаптация в России: я отлично знаю эту страну, здесь хорошие люди, знаю, как здесь все работает.
К тому же у меня русская жена. Мне нужно лишь немного войти в игровой темп. После перелетов мне было немного тяжело. Немного дней тренировок и игр, и все будет хорошо, я уверен», – сказал Ярош.
