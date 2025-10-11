Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»
Экс-форвард «Питтсбурга» Энтони Анжелло завершил карьеру в 29 лет.
Американец объявил, что намерен завершить образование в Корнельском университете, за команду которого провел 3 сезона в NCAA.
За карьеру Анжелло провел 31 матч в НХЛ (все – за «Пингвинс») и набрал 5 (3+2) очков. В АХЛ – 339 игр в регулярках и 143 (72+71) балла.
«Наконец-то пришло время повесить коньки на гвоздь. Хоккей – прекрасная игра, которой я отдал все, и, о боже, как же он щедро ответил мне.
Он подарил мне друзей, воспоминания и опыт на всю жизнь. Он позволил мне следовать за детскими мечтами и воплощать их.
Теперь я возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом Корнельского университета в свои 30 лет. И да, для пивных лиг я свободный агент», – написал хоккеист в социальной сети.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Энтони Анжелло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости