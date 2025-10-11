Федотов сыграл на ноль в дебютном матче в АХЛ. Вратарь фарма «Коламбуса» отразил 21 бросок «Ютики» и был признан 1-й звездой

  • Спортс
Иван Федотов сыграл на ноль в дебютном матче в АХЛ.

Вратарь «Кливленда» – фарм-клуба «Коламбуса» – вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Ютикой» (1:0). 

28-летний россиянин отразил 21 бросок и был признан первой звездой встречи. 

Напомним, что «Блю Джекетс» отправили Федотова в АХЛ после прохождения им процедуры драфта отказов. Ранее он не играл в этой лиге. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
