Федотов сыграл на ноль в дебютном матче в АХЛ. Вратарь фарма «Коламбуса» отразил 21 бросок «Ютики» и был признан 1-й звездой
Иван Федотов сыграл на ноль в дебютном матче в АХЛ.
Вратарь «Кливленда» – фарм-клуба «Коламбуса» – вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Ютикой» (1:0).
28-летний россиянин отразил 21 бросок и был признан первой звездой встречи.
Напомним, что «Блю Джекетс» отправили Федотова в АХЛ после прохождения им процедуры драфта отказов. Ранее он не играл в этой лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
