Федотов сыграл на ноль в дебютном матче в АХЛ. Вратарь фарма «Коламбуса» отразил 21 бросок «Ютики» и был признан 1-й звездой

Иван Федотов сыграл на ноль в дебютном матче в АХЛ.

Вратарь «Кливленда » – фарм-клуба «Коламбуса » – вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Ютикой» (1:0).

28-летний россиянин отразил 21 бросок и был признан первой звездой встречи.

Напомним, что «Блю Джекетс» отправили Федотова в АХЛ после прохождения им процедуры драфта отказов. Ранее он не играл в этой лиге.