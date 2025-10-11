Комтуа о 4:3 с ЦСКА после 0:3: «Погода в Москве плохая, спишем такой старт на нее. Важная победа, в начале сезона «Динамо» не смогло бы достичь такого результата, наверное»

Максим Комтуа высказался о победе «Динамо» над ЦСКА (4:3 Б после 0:3).

– Думаю, после первого периода никто не мог подумать, что мы можем выиграть этот матч. Важная победа, в начале регулярного чемпионата мы бы, наверное, не смогли достичь такого результата, но не теперь. Мы смогли перевернуть ход встречи во втором периоде и в третьем уже полностью контролировали игру.

– Но все же, в чем видите причины такого плохого начала?

– Иногда так случается. Погода в Москве плохая, спишем все на нее (смеется). Если серьезно, не могу сказать. Они были свежее, у них был пятидневный перерыв между играми, мы были медленнее поначалу.

– С возвращением Подъяпольского команда чувствует себя увереннее? Выиграли четыре матча подряд после его возвращения.

– Он не просто так считается одним из лучших вратарей лиги. Его игра придает нам уверенности, это точно. В третьем периоде, хоть мы и давили, у соперника были моменты, и Влад здорово нас выручил.

– Кажется, турбулентность команды заканчивается. Чувствуете, что вышли на тот уровень, что от команды ждут?

– Честно говоря, не знаю, почему у нас было такое неудачное начало. Похоже, мы просто не успеваем подготовиться к началу сезона и добираем уже по ходу дела. Иногда такое происходит.

В прошлом году было что-то похожее и регулярный чемпионат мы в итоге закончили на второй строчке. Так что ничего страшного, – сказал канадец после матча FONBET КХЛ, в котором набрал 2 (0+2) очка.