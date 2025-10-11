  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Комтуа о 4:3 с ЦСКА после 0:3: «Погода в Москве плохая, спишем такой старт на нее. Важная победа, в начале сезона «Динамо» не смогло бы достичь такого результата, наверное»
0

Комтуа о 4:3 с ЦСКА после 0:3: «Погода в Москве плохая, спишем такой старт на нее. Важная победа, в начале сезона «Динамо» не смогло бы достичь такого результата, наверное»

Максим Комтуа высказался о победе «Динамо» над ЦСКА (4:3 Б после 0:3).

– Думаю, после первого периода никто не мог подумать, что мы можем выиграть этот матч. Важная победа, в начале регулярного чемпионата мы бы, наверное, не смогли достичь такого результата, но не теперь. Мы смогли перевернуть ход встречи во втором периоде и в третьем уже полностью контролировали игру.

– Но все же, в чем видите причины такого плохого начала?

– Иногда так случается. Погода в Москве плохая, спишем все на нее (смеется). Если серьезно, не могу сказать. Они были свежее, у них был пятидневный перерыв между играми, мы были медленнее поначалу.

– С возвращением Подъяпольского команда чувствует себя увереннее? Выиграли четыре матча подряд после его возвращения.

– Он не просто так считается одним из лучших вратарей лиги. Его игра придает нам уверенности, это точно. В третьем периоде, хоть мы и давили, у соперника были моменты, и Влад здорово нас выручил.

– Кажется, турбулентность команды заканчивается. Чувствуете, что вышли на тот уровень, что от команды ждут?

– Честно говоря, не знаю, почему у нас было такое неудачное начало. Похоже, мы просто не успеваем подготовиться к началу сезона и добираем уже по ходу дела. Иногда такое происходит.

В прошлом году было что-то похожее и регулярный чемпионат мы в итоге закончили на второй строчке. Так что ничего страшного, – сказал канадец после матча FONBET КХЛ, в котором набрал 2 (0+2) очка.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoМаксим Комтуа
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoВладислав Подъяпольский
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов о победе «Динамо»: «Отыграться с 0:3 против ЦСКА – дорогого стоит. Интрига, камбэк – все, что должно быть в столичном дерби. Знали, что завтра выходной, поэтому силы не экономили»
4вчера, 19:54
Никитин о 3:4 от «Динамо»: «Резко начали, нам это не на пользу идет. Ошибок прилично наделали, мы их повторяем, к сожалению. Наверное, так легче учиться»
15вчера, 19:44
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей
27вчера, 19:19Видео
Артюхин о «Динамо»: «Вышло из кризиса. Ключевое событие – возвращение Козлова в штаб. Появление Подъяпольского на воротах придало уверенности команде»
3вчера, 08:51
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
28 минут назад
Федотов сыграл на ноль в дебютном матче в АХЛ. Вратарь фарма «Коламбуса» отразил 21 бросок «Ютики» и был признан 1-й звездой
1сегодня, 06:45
Форвард «Барыса» Веккионе: «Когда увидел Астану, то был в восторге. Приятно шокирован, что в России много красивых городов – Казань, Челябинск, Новосибирск. В АХЛ таких видишь не так много»
4сегодня, 06:35
Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на «Торпедо», те же проблемы»
7сегодня, 05:55
Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток»
9сегодня, 05:30
Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»
12сегодня, 04:58
«Пас Кузнецова – эпизод из советского хоккея, высокое искусство. Там все решали опыт и глубокое понимание игры». Светлов о голевой передаче Евгения в первой игре за «Металлург»
7сегодня, 04:46
Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»
7сегодня, 04:34
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Локомотивом», «Шанхай» против «Динамо» Минск
14сегодня, 04:22
Плющев о гонке снайперов КХЛ: «Впервые за много лет – сплошь российские фамилии. Лидерство Коростелева – пощечина «Трактору» и сигнал нашей тусовке легионеров»
12сегодня, 03:58
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о том, что «Салават» идет на последнем месте в КХЛ: «Все трудности временны. Их всегда можно решить, я уверен, что клуб это сделает»
13 минут назад
Беднар о том, как быстро смирился с уходом Рантанена из «Колорадо»: «Минут за 10. Не говорю, что мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым»
143 минуты назад
Гущин сделал дубль в 1-м матче за фарм «Колорадо» в АХЛ – против «Калгари Рэнглерс». Его признали 2-й звездой
3сегодня, 06:58
Ярош о переходе в «Спартак»: «Мне не нужна никакая адаптация в России. Я отлично знаю эту страну и как здесь все работает. Хорошие люди, у меня жена русская»
1сегодня, 05:45
Щитов о «Шанхае» в топ-5 Запада: «Пока это ни о чем не говорит. Игроки собрались без предсезонки, посмотрим, будет ли просадка. Команда взрослая, выглядит привлекательно»
сегодня, 05:15
Рословик о переходе в «Эдмонтон»: «Главный момент – возможность играть с отличными партнерами и побеждать. Ребята хотят пройти весь путь до конца, во мне тоже горит этот огонь»
2сегодня, 03:34
Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»
1сегодня, 03:22
Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне
1сегодня, 03:10
Форвард «Амура» Гальченюк получил травму паха
сегодня, 02:53
Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»
сегодня, 02:39