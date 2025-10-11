Гущин сделал дубль в 1-м матче за фарм «Колорадо» в АХЛ – против «Калгари Рэнглерс». Его признали 2-й звездой
Даниил Гущин сделал дубль за фарм «Колорадо» в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс».
«Колорадо Иглс» обыграли канадский клуб (7:4) в матче регулярного чемпионата.
23-летний российский форвард забросил две шайбы, включая победную, и был признан второй звездой встречи.
За карьеру в лиге Гущин провел в регулярках 182 матча и набрал 152 (72+80) очка. В межсезонье «Сан-Хосе» обменял игрока в «Колорадо», с которым Даниил подписал двусторонний контракт.
Добавим, что у «Рэнглерс» одну шайбу забросил российский защитник Ян Кузнецов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
