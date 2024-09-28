Канарейкин о трансферной политике СКА: «Не понимаю, что происходит. Как команда хочет влезть под потолок зарплат? Все видят, все понимают»

Федор Канарейкин не понимает трансферную политику СКА.

Ранее армейцы подписали контракт с 28-летним защитником Энтони Деанджело . Летом команду из Санкт-Петербурга пополнили Никита Зайцев, Евгений Кузнецов , Сергей Андронов, Сергей Плотников и Михаил Григоренко .

«У меня нет ответа, что происходит с трансферной политикой СКА . Я вообще не понимаю, что с ней происходит. Совершенно не понимаю.

Как команда хочет влезть под потолок зарплат? Все все видят, все все понимают.

Пока хоккеисты СКА немного не привыкли друг к другу. Да, приехало много хоккеистов из НХЛ, но какими бы звонкими ни были их фамилии, им тоже требуется время на адаптацию», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .

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