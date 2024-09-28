Канарейкин о трансферной политике СКА: «Не понимаю, что происходит. Как команда хочет влезть под потолок зарплат? Все видят, все понимают»
Ранее армейцы подписали контракт с 28-летним защитником Энтони Деанджело. Летом команду из Санкт-Петербурга пополнили Никита Зайцев, Евгений Кузнецов, Сергей Андронов, Сергей Плотников и Михаил Григоренко.
«У меня нет ответа, что происходит с трансферной политикой СКА. Я вообще не понимаю, что с ней происходит. Совершенно не понимаю.
Как команда хочет влезть под потолок зарплат? Все все видят, все все понимают.
Пока хоккеисты СКА немного не привыкли друг к другу. Да, приехало много хоккеистов из НХЛ, но какими бы звонкими ни были их фамилии, им тоже требуется время на адаптацию», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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Как СКА вписал Деанджело в потолок: капитан снизил зарплату, другой игрок уехал в ВХЛ
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