Федор Канарейкин: «Мичков – один из векторов будущего развития «Филадельфии». Ставки на Матвея делаются на годы вперед, и это радует»

Федор Канарейкин высказался об игре Матвея Мичкова в матче с «Айлендерс».

В двух предсезонных матчах россиянин набрал 4 (1+3) очка. В игре с «Айлендерс» (2:0) он сделал результативную передачу и поразил пустые ворота.

«Конечно, эта информация радует. Мы видим, что руководство «Филадельфии» очень довольно, что Мичков в таком раннем возрасте прибыл в расположение клуба. Они связывают с ним очень большие планы.

Мичков – это один из векторов будущего развития «Филадельфии», поэтому все сосредоточено вокруг него, и им довольны. Ставки на Матвея делаются на годы вперед, и это радует.

Сейчас трудно прогнозировать на многие годы. Возможно, что он станет в будущем звездой лиги. Парень с огромным желанием отправился в дальний путь, а нам остается пожелать ему успехов. Это жизнь, и здесь нужно каждый день все доказывать по новой», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.