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  • Ротенберг о 0+0 Зайцева в сезоне и влиянии на него прихода Деанджело: «Мы не будем искать козлов отпущения. Тони и Кузнецов в любом случае мотивируют других ребят»
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Ротенберг о 0+0 Зайцева в сезоне и влиянии на него прихода Деанджело: «Мы не будем искать козлов отпущения. Тони и Кузнецов в любом случае мотивируют других ребят»

Роман Ротенберг высказался о влиянии прихода Энтони Деанджело на Никиту Зайцева.

– Сейчас Никита Зайцев – худший по статистике (0 очков в 9 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при 13 минутах штрафа – Спортс’‘). Приход Деанджело может его подстегнуть, чтобы он улучшил игру. 

– Хоккей – командная игра. Всегда можно найти козлов отпущения, но мы не будем этого делать. Мы команда, улучшим детали. И лично каждый, и команда в целом.

В любом случае, когда в команде играют такие хоккеисты, как Тони Деанджело и Евгений Кузнецов, это мотивирует других ребят. Они видят, этих игроков на каждой тренировке, это развивает наших молодых ребят, таких как Иван Демидов, Иван Выдренков, Тимур Кол, Григорий Кузьмин и так далее. У нас много молодежи 18-19 лет.

Вся команда в целом видит, что на тренировках делают Кузнецов, Деанджело и другие сильные хоккеисты, конечно это двигает всю команду вперед – это сто процентов. Не забываем, что хоккей – командная игра.

А ошибки всегда будут, в каждой игре. Нет ни одного матча в мире без ошибок. И никогда не будет, – сообщил главный тренер СКА Ротенберг после победы над «Северсталью» (8:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoНикита Зайцев
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
logoИван Демидов
logoИван Выдренков
logoТимур Кол
logoГригорий Кузьмин
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