Как СКА вписал Деанджело в потолок: капитан снизил зарплату, другой игрок уехал в ВХЛ

Разбираемся в деталях.

Завершилась трансферная история, которая длилась полтора месяца. СКА уговорил праворукого защитника Энтони Деанджело на переезд в Россию. Американец подписал контракт до окончания сезона-2024/25. Всю неделю мы наблюдали историю о том, как СКА работает с этим соглашением. Теперь известно много деталей вокруг сделки – они и позволили клубу заявить Тони.

Изначально казалось, что официальное оформление перехода затянется надолго. 23 сентября СКА объявил о переходе Деанджело. В тот же день главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал: «Будем готовить Деанджело к следующему матчу. Давайте идти шаг за шагом – сейчас нужно оформить все документы. Возьмем неделю – максимум, две и мы увидим Тони на льду ».

Получилось гораздо раньше двух недель: Тони Деанджело дебютировал за СКА уже 27 сентября. Он вышел на матч с «Северсталью» (8:5), где сразу выдал 0+3. Дебют в КХЛ получился максимально запоминающимся: Энтони сыграл 20:28, 3 раза бросил по воротам, сделал силовой прием и заблокировал один бросок. В открытом матче Энтони совсем не потерялся.

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Перед стартом регулярки-2024/25 мы исследовали историю с потолком зарплат в СКА. Клуб сильно постарался, чтобы летом подписать Евгения Кузнецова. Это из-за него Арсений Грицюк в пять раз сократил зарплату (с 60 до 12 млн). И тот же Кузнецов получил бонусы за спортивные достижения – они не учитываются под потолком. С ними Евгений может заработать до 4 миллиардов.

Теперь посмотрите на соглашение Тони Деанджело. Перед его оформлением у СКА вроде бы оставалось всего 2 свободных миллиона (потолок в КХЛ составляет 900).

Роман Ротенберг громко реагировал на разговоры вокруг контракта Энтони и потолка зарплат: «Какие у вас сомнения? Вы читаете советские газеты или это мнение из-за бугра? У нас все в рамках регламента, видимо, кто-то вбрасывает ложную информацию в прессу. У нас огромные бонусы, как и в других клубах КХЛ. Тони получает официальную зарплату плюс бонусы ».

По зарплате Тони Деанджело и близко не конкурирует с самыми высокооплачиваемыми хоккеистами СКА. «СЭ» представлял привычный денежный рейтинг: из защитников больше зарабатывают Никита Зайцев (50 млн), Артем Земченок (40), Андрей Педан (40) и Степан Фальковский (40). Ранее на уровне 50 миллионов зарабатывал и Александр Никишин.

Перед объявлением Деанджело стало известно, что капитан СКА Никишин как раз пошел на изменение условий контракта. Сколько именно он потерял в деньгах – ясности нет. В его случае сыграла уже отработанная схема: клуб накинул Никишину бонусов, с которыми тот может получить еще больше. Видимо, так много, что Александр готов даже сесть в запас СКА.

Сам Никишин уже тоже все прояснил : «Подтверждаю, что я пошел на понижение зарплаты. Но, знаете, какие-нибудь каналы могут писать, почему это. В общем, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы. Я могу заработать больше, чем за пять лет. Думаю, кто-то расскажет, что это за сумма. Буду к этому стремиться. Для меня это дополнительная мотивация».

Никишин продвигает идею, что все эти перемены позволят ему играть за СКА еще лучше. А какая мотивация появилась у Тони Деанджело? Вернемся к инсайдерским данным «СЭ». Если полезность Тони к моменту завершения регулярки будет хотя бы +15, он получит 3 миллиона. Место в тройке лучших по полезности принесет 100 млн, в тройке по результативности – еще 100 .

«Каролина» платила Деанджело 1,6 млн долларов по однолетнему соглашению в сезоне-2023/24. Издание Yardbarker утверждало, что в СКА ему выписали миллион долларов. В переводе на рубли это означало бы 90+ миллионов рублей – СКА не помогли бы никакие сокращения. Поэтому такую информацию мы принимаем к сведению, но до конца ей не доверяем. Цифры от «СЭ» выглядят правдивее.

Интересно, что снижения зарплаты Никишина и бонусов Деанджело было мало для его успешной регистрации. СКА давно мешала ситуация Эмиля Галимова. 32-летнего нападающего летом провожали в «Нефтехимик» (не договорились), а сейчас почти отправили в «Барыс» (помешал регламент КХЛ). Просто оставить Галимова без заявки нельзя – это объяснял Михаил Зислис.

Журналист обратился в КХЛ с вопросом, почему Галимов получает зарплату, она нигде не учитывается, а его нет в составе. Оказалось, не выполнены заявочные условия, но вот важная часть ответа КХЛ: «Лига может оставить за собой право не допускать игроков по новым дозаявкам основной команды, пока не будут исправлены недочеты в ранее присланных дозаявках».

Кажется, именно это и побудило СКА наконец-то решить вопрос с Галимовым. Контракт Эмиля с основной командой расторгнут, но он временно отправился в «СКА-Неву» из ВХЛ. Параллельно СКА поможет Галимову с поиском других вариантов в КХЛ. Главное: после этого Тони Деанджело без проблем попал в заявку СКА на игру с «Северсталью». И сразу проявил себя результативно.

Пока он действительно подписал соглашение лишь до завершения сезона-2024/25. СКА же теоретически рассчитывает на долгосрочное сотрудничество. Тони уже готовится к мастер-классу перед детьми из академии, а все хоккеисты СКА рассказывают об удивительном опыте. Рядом с таким качественным игроком каждый готов прогрессировать – персонаж все-таки и правда известный.

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Не удивляйтесь такой результативности Тони Деанджело уже с первых минут в КХЛ. Он долго считался классным атакующим защитником даже на уровне НХЛ. В сумме за регулярку и плей-офф 28-летний Деанджело накопил там 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка. Он вполне успешно выступал за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию». Теперь же оказался в СКА.

В Санкт-Петербурге ждали Деанджело еще в августе. Переговоры затянулись из-за поиска вариантов в НХЛ – она оставалась приоритетом. Что же помешало? У Деанджело сложный характер: он дрался с вратарем Георгиевым, толкал судей и в целом творил много всего, что смущает клубы НХЛ. Энтони сбавил и по результативности – вот никому и не понадобился.

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Зато СКА интерес сохранил и увидел в Тони потенциальную звезду лиги. Все сомнения для него развеял разговор с Евгением Кузнецовым. Они много общались и во время совместного выступления за «Каролину». Дополнительно Тони взял рекомендации у российских игроков НХЛ, ранее представлявших СКА (Шестеркин, Панарин). Тогда и поехал в Россию – один, без семьи.

На этом серьезную часть можно заканчивать, но сложно обойтись без высказывания Ротенберга.

Главный тренер СКА выступил переводчиком Тони перед журналистами в день объявления о переходе. И там дал неожиданную подробность: «Предложили Тони борщ и сало в Ленинградской области. Качество еды повлияло на решение – наш повар со страстью приготовил самый вкусный борщ ». Вы наверняка над этим смеетесь, но позже история сильно раскрутилась.

Перед матчем СКА и «Авангарда» (4:1) Дмитрий Лукашов пообщался с Деанджело о его переезде в Санкт-Петербург. Конечно, он спросил Тони о еде, которую тот уже попробовал. Деанджело долго вспоминал название блюда, но в итоге выдал: «Борщ очень хороший». Тогда же сказал, что надеется поскорее выйти на лед в составе СКА и попробовать другие прелести российской кухни.

Думаете, что гастрономические приключения Энтони в России на этом закончились? Зря – потом он пришел в студию СКА и познакомился с еще одной традицией. Тони съел кусок каравая с необычным посылом, чтобы у СКА получился лучший сезон в истории. Перед этим ведущая рассказала, что соль (в ее надо обмакнуть каравай) в том числе символизирует богатство.

По-настоящему богатым Тони станет, если отыграет хотя бы на собственном уровне из первого захода в «Каролину». В регулярке-2022/23 он выбил 51 (10+41) очко и показатель полезности +31 за 64 матча. Если такое происходило в НХЛ, то с переносом на КХЛ перспективы у Деанджело еще веселее. Пока же он улыбается и показывает себя простым парнем: «Называйте меня просто Тони».

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Фото: vk.com/ska ; East News /Tim Nwachukwu/Getty AFP/East News