Федор Канарейкин: «Радулов пришелся ярославской дружине ко двору. «Локомотиву» нужен был глоток свежего воздуха. Саша дает им энергетику, непредсказуемость на льду»

Федор Канарейкин высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив».

– Вас, уверен, не удивляет лидерство «Локомотива» как в конференции, так и во всей лиге – команда и в прошлом сезоне играла хорошо, а в этом с приходом Радулова выглядит еще более мощнее...

– Саша Радулов однозначно на этом этапе пришелся ярославской дружине ко двору. В эти схемы, в которые играет «Локомотив» Игоря Никитина , и к которым старые ребята уже притерлись. Здесь и нужен железнодорожникам был глоток свежего воздуха. Как раз эту энергетику, непредсказуемость на льду им сейчас и дает этот хоккеист.

Он ведет сейчас ситуацию в Ярославле, и на себе ее держит и замыкает. Это, конечно, очень хороший момент для «Локомотива».

Плюс все звенья этой дружины – ровные, мощные и бегущие. Для ребят, конечно, еще один год под руководством Никитина помог больше понять игровые схемы этого специалиста. Бут, Березкин , Кирьянов – эти молодые ребята однозначно уже матереют и становятся настоящими мужиками, одними из лидеров команды, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.