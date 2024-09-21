Кожевников про Кузнецова в СКА: «Ему еще нужно время, чтобы адаптироваться. Посмотрите, как много внимания уделяют ему соперники – он все время в стыках»

Александр Кожевников оценил игру Евгения Кузнецова за СКА.

В 6 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ 32-летний форвард набрал 5 (1+4) очков.

«Евгению еще нужно время. Конечно, ему надо адаптироваться к лиге. Посмотрите, как много внимания уделяют ему соперники – он все время в стыках. Если его никто не держит, то он выглядит свободно. Но чаще всего против него играют очень плотно. Но пока ему нужно время, чтобы адаптироваться.

Остальные новички СКА? Зайцев делает свое дело в защите, но ему тоже надо время, чтоб он до конца адаптировался и приносил больше пользы. В СКА много игроков – сейчас Роман Борисович [Ротенберг] разберется с тем, кого он хочет видеть, и все встанет на свои места», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .