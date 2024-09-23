Деанджело об игре в КХЛ: «Уважаю Россию как страну, а также людей, с которыми вел переговоры. Не слушаю критику из телевизора, а доверяю своему сердцу»
Сегодня стало известно, что 28-летний американский защитник подписал контракт на год со СКА.
– В последние годы не каждый иностранец хочет приехать на работу в Россию. Нашу страну за границей в теленовостях представляют не в лучшем свете. Любой спортсмен, особенно с таким именем, должен взвесить все риски, связанные с переездом. Что вы думаете об этом?
– Я очень уважаю Россию как страну и людей, с которыми я общался, вел переговоры. Я не слишком обеспокоен тем, что вы говорите. Я счастлив быть здесь. Рад тому, что приехал в Россию. И я не слушаю всякую критику из телевизора, а доверяю своему сердцу.
– Вы много переписываетесь с фанатами в США. Открыты ли вы для таких разговоров в России? Смените ли вы свой номер телефона?
– Рад пообщаться с болельщиками в любое время. И без разницы, откуда они – из США или из России. Главное, что они проявляют ко мне искренний интерес. Менять номер телефона пока в мои планы не входило, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
Деанджело о переходе в СКА: «Приехал один, хочу узнать как можно больше о России. Брат и друзья расстроились, что я уезжаю, но это часть бизнеса»
Ротенберг о Деанджело: «Вчера предложили Тони борщ и сало в Ленинградской области. Качество еды повлияло на решение – наш повар со страстью приготовил самый вкусный борщ»
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