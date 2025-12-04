Хартли о 3:0 с «Амуром»: «Большинство «Локомотива» проявило инстинкт убийцы. Очень важная победа, это был серьезный тест из‑за последних результатов»

Боб Хартли поделился мнением о победе «Локомотива» над «Амуром» в FONBET КХЛ.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли прокомментировал победу над «Амуром » (3:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень важная победа для нас. Из‑за последних результатов это был серьезный тест, накладывал отпечаток и дальний перелет. Отмечу наших медиков, кто посоветовал лететь прям к игре. Ребята вошли в игру, хорошая энергия была.

Первый гол был очень важен. Здорово, что потом большинство проявило инстинкт убийцы. Рады победе, готовимся к следующему матчу» – сказал Хартли .

Андриевский о 0:3 с «Локомотивом»: «Есть вопросы к нападающим – 0 голов, мало моментов. Играли до гола, «Амур» совершил ошибку»