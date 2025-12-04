  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор ХК «Торпедо» о Fan ID: «Совершенно отрицательное явление, в футболе мы получили полупустые трибуны. Хоккейная публика неагрессивная и не требует дополнительных мер»
29

Гендиректор ХК «Торпедо» о Fan ID: «Совершенно отрицательное явление, в футболе мы получили полупустые трибуны. Хоккейная публика неагрессивная и не требует дополнительных мер»

Гендиректор ХК «Торпедо» о Fan ID: совершенно отрицательное явление.

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга высказался о возможном введении Fan ID в FONBET КХЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявлял о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

«Я считаю это явление совершенно отрицательным. Мы видим, к чему привело введение Fan ID в футболе, когда в некоторых регионах мы получили полупустые трибуны.

Я считаю, что хоккейная публика максимально лояльная и неагрессивная. Она не требует дополнительных мер безопасности, которые и так отлично обеспечиваются всеми службами на стадионах.

В КХЛ, в отличие от некоторых других лиг, очень четко прописаны регламентные нормы в части обеспечения безопасности. Поэтому, насколько мне известно, каких-либо инцидентов, которые могли бы повлечь ужесточение норм безопасности, на сегодня нет», – сказал Забуга.

Черчесов о Fan ID на других видах спорта: «Налоги меняются? Но вы же их платите. Раз государство решило это делать… Нам же не должны все объяснять»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoЕвгений Забуга
logoТорпедо
logoКХЛ
болельщики
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Радулов, Ткачев, Комтуа, Сурин, Короткий, Ливо, Шарипзянов сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием болельщиков
3 декабря, 10:13
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в регулярке – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 8-й, «Металлург» – 15-й, «Торпедо» – 18-е
1 декабря, 13:33
Агент Ткачева: «Торпедо» выиграло первое место в гонке за игрока. Владимир был доволен своей ролью в «Сибири», но его интересует не только контракт, но и борьба за высокие места»
25 ноября, 17:14
Главные новости
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
24 минуты назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
36 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
51 минуту назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
12 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
54 минуты назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11