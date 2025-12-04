Гендиректор ХК «Торпедо» о Fan ID: «Совершенно отрицательное явление, в футболе мы получили полупустые трибуны. Хоккейная публика неагрессивная и не требует дополнительных мер»

Гендиректор ХК «Торпедо» о Fan ID: совершенно отрицательное явление.

Генеральный директор нижегородского «Торпедо » Евгений Забуга высказался о возможном введении Fan ID в FONBET КХЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявлял о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

«Я считаю это явление совершенно отрицательным. Мы видим, к чему привело введение Fan ID в футболе, когда в некоторых регионах мы получили полупустые трибуны.

Я считаю, что хоккейная публика максимально лояльная и неагрессивная. Она не требует дополнительных мер безопасности, которые и так отлично обеспечиваются всеми службами на стадионах.

В КХЛ, в отличие от некоторых других лиг, очень четко прописаны регламентные нормы в части обеспечения безопасности. Поэтому, насколько мне известно, каких-либо инцидентов, которые могли бы повлечь ужесточение норм безопасности, на сегодня нет», – сказал Забуга .

Черчесов о Fan ID на других видах спорта: «Налоги меняются? Но вы же их платите. Раз государство решило это делать… Нам же не должны все объяснять»