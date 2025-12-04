Тамбиев об 1:3 со СКА: «Удача подвела «Адмирал» – все отскоки не туда, в пустые ворота были моменты. Понравилось отношение команды, но не результат»
Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от СКА в FONBET КХЛ.
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением о поражении команды от СКА (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Сегодня команда сражалась, вопросов нет. Хороший хоккей, много голевых моментов, но реализация и удача нас подвела. Все отскоки ложились не туда, и в пустые ворота были моменты.
Когда есть моменты, это хорошо. Это должно перенестись на следующий матч. Понравилось отношение команды, но не понравился результат», – сказал Тамбиев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
