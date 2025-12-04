  • Спортс
  Тамбиев об 1:3 со СКА: «Удача подвела «Адмирал» – все отскоки не туда, в пустые ворота были моменты. Понравилось отношение команды, но не результат»
Тамбиев об 1:3 со СКА: «Удача подвела «Адмирал» – все отскоки не туда, в пустые ворота были моменты. Понравилось отношение команды, но не результат»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от СКА в FONBET КХЛ.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением о поражении команды от СКА (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сегодня команда сражалась, вопросов нет. Хороший хоккей, много голевых моментов, но реализация и удача нас подвела. Все отскоки ложились не туда, и в пустые ворота были моменты.

Когда есть моменты, это хорошо. Это должно перенестись на следующий матч. Понравилось отношение команды, но не понравился результат», – сказал Тамбиев.

Ларионов о 3:1 с «Адмиралом»: «СКА проявил мужество, горжусь ребятами. Коллектив проходит через сложные испытания, говорить об успехе еще рано»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Ларионов о 3:1 с «Адмиралом»: «СКА проявил мужество, горжусь ребятами. Коллектив проходит через сложные испытания, говорить об успехе еще рано»
4 декабря, 12:59
Тамбиев о 2:4 от «Сочи»: «Мое тренерское поражение, не достучался. Хотя говорили, направляли. Если немного нет заряженности, это сразу видно»
2 декабря, 14:27
Тамбиев об удалении Петухова: «Не хочу нарываться на штраф, но я пересмотрел эпизод – и возник большой вопрос. А ведь это предрешило исход матча с минским «Динамо»
30 ноября, 11:59
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
24 минуты назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
36 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
51 минуту назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
12 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
54 минуты назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11