Галлан на первой тренировке «Шанхая»: «Чтобы я не слышал никаких гребаных оправданий. Получайте удовольствие и вкалывайте, мы отличная команда»

Галлан на 1-й тренировке «Шанхая»: чтобы я не слышал никаких гребаных оправданий.

В документальном сериале «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» показали речь главного тренера Жерара Галлана на первой тренировке во главе китайского клуба.

Команда собралась незадолго до старта сезона FONBET КХЛ.

«Я попрошу персонал разместить надпись “Никаких оправданий”. Так что чтобы я не слышал никаких гребаных оправданий, когда вы будете говорить с прессой о том, что вы поздно собрались, что мы отстаем, другие уже играли. Мы не ищем оправданий, будем честны сами с собой.

Мы понимаем, что не можем загнать вас до смерти. Мы не будем этого делать. У нас будут хорошие тренировки. Мы будем учить тактику, показывать видео. Так что приходите сюда, получайте удовольствие и вкалывайте. Потому что мы отличная команда», – сказал Галлан.

Сейчас «Шанхай » идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 35 очков за 32 игры.

