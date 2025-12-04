  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан на первой тренировке «Шанхая»: «Чтобы я не слышал никаких гребаных оправданий. Получайте удовольствие и вкалывайте, мы отличная команда»
1

Галлан на первой тренировке «Шанхая»: «Чтобы я не слышал никаких гребаных оправданий. Получайте удовольствие и вкалывайте, мы отличная команда»

Галлан на 1-й тренировке «Шанхая»: чтобы я не слышал никаких гребаных оправданий.

В документальном сериале «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» показали речь главного тренера Жерара Галлана на первой тренировке во главе китайского клуба.

Команда собралась незадолго до старта сезона FONBET КХЛ.

«Я попрошу персонал разместить надпись “Никаких оправданий”. Так что чтобы я не слышал никаких гребаных оправданий, когда вы будете говорить с прессой о том, что вы поздно собрались, что мы отстаем, другие уже играли. Мы не ищем оправданий, будем честны сами с собой.

Мы понимаем, что не можем загнать вас до смерти. Мы не будем этого делать. У нас будут хорошие тренировки. Мы будем учить тактику, показывать видео. Так что приходите сюда, получайте удовольствие и вкалывайте. Потому что мы отличная команда», – сказал Галлан.

Сейчас «Шанхай» идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 35 очков за 32 игры.

Студия «Кураж-Бамбей» озвучила документальный сериал про «Шанхай» на Кинопоиске 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
брань
logoЖерар Галлан
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Студия «Кураж-Бамбей» озвучила документальный сериал про «Шанхай» на Кинопоиске
4 декабря, 12:07Фото
Галлан о 3:2 с «Салаватом»: «Очень равный матч. У соперника очень талантливая команда, но здорово, что «Шанхай» нашел путь к победе»
3 декабря, 22:28
Савельев про Галлана в «Шанхае»: «Ничего, что клуба не было за месяц до начала сезона? Они в один момент вообще шли в лидерах Запада и остаются в гонке за плей-офф. Это нельзя назвать провалом»
2 декабря, 21:00
Главные новости
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
24 минуты назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
36 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
51 минуту назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
12 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
54 минуты назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11