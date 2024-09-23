Ротенберг о слухах, что у СКА проблемы с потолком зарплат: «Будем обращаться в суд, давайте возьмем юристов. На вбросы и на то, что на заборе написано, не обращаем внимания»
Роман Ротенберг прокомментировал слухи о проблемах СКА с потолком зарплат.
Сегодня армейцы подписали контракт с Энтони Деанджело.
«Мы начинали строить КХЛ в «Газпром экспорте» вместе с Александром Медведевым (первый президент КХЛ – Спортс’‘) и другими коллегами. Мы с нуля начинали выстраивать регламент и всегда будем работать в его рамках.
Надо проверить, откуда идут вбросы. Давайте проверим, кто это пытается обвинить, давайте возьмем юристов, будем обращаться в суд. Всегда нужно работать в рамках правового поля.
На вбросы и на то, что на заборе написано, мы не обращаем внимания», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Ротенберг на вопрос, как СКА впишет Деанджело в потолок зарплат: «Это мнение из-за бугра или вы читаете советские газеты? У нас все в рамках регламента»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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