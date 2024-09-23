Ротенберг о Деанджело: «Вчера предложили Тони борщ и сало в Ленинградской области. Качество еды повлияло на решение – наш повар со страстью приготовил самый вкусный борщ»

Роман Ротенберг рассказал об одной из причин перехода Энтони Деанджело в СКА.

Сегодня армейцы подписали контракт на год с 28-летним американским защитником.

«Вчера в Ленинградской области мы предложили Тони борщ и сало. Качество еды тоже повлияло на решение. Наш повар с эмоциями, со страстью приготовил самый вкусный борщ для нашего гостя, поэтому он принял положительное решение.

Да, будем посещать музеи. Когда будет побольше времени, проведем экскурсию, покажем наш исторический город. Вчера были за городом, в Ленинградской области.

Как и каждому нашему игроку, мы уделяем очень много внимания нашему городу, нашей великой культуре. Мы обязательно все это Тони покажем, когда будет чуть побольше времени. В ближайшие дни точно организуем экскурсию и все покажем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на сегодняшней пресс-конференции.

Ротенберг о слухах, что у СКА проблемы с потолком зарплат: «Будем обращаться в суд, давайте возьмем юристов. На вбросы и на то, что на заборе написано, не обращаем внимания»

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