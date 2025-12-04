Каменский об Овечкине: «Своими голами, рекордами Саша доказывает, что в 40 лет он лучший хоккеист в мире»

Валерий Каменский высказался об игре Александра Овечкина.

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский прокомментировал 6-матчевую результативную серию капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

«Саша показывает свой класс, набрал форму. Делает то, что он умеет здорово и лучше всех. Своими голами, рекордами Овечкин доказывает, что в 40 лет он лучший хоккеист в мире. Он только радует нас этим.

Хоккей меняется каждый год и в НХЛ, наверное, становится сложнее играть, но это надо у него спрашивать. Он великий мастер, который сам меняет этот хоккей, меняет рекорды. Это здорово, что в таком возрасте он играет на самом высочайшем уровне.

Дай бог, чтоб продолжал выступать и радовать нас. НХЛ остается лучшей лигой, а раз Овечкин лучший там, то и лучший на планете», – сказал Каменский.

Овечкин обошел Бурка и стал 6-м в истории НХЛ по числу матчей в регулярках за один клуб – 1519. Больше только у Хоу, Марло, Лидстрема, Дельвеккио и Доуна