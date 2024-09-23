Ротенберг о подписании Деанджело: «Невероятные приключения итальянца – теперь в России. Он станет мощным усилением не только для СКА, а для всей КХЛ»
Ранее стало известно, что 28-летний защитник подписал однолетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
«Невероятные приключения итальянца – теперь в России! Тот самый праворукий защитник, о котором много спрашивали меня журналисты, присоединился к нам. СКА подписал контракт с Тони Деанджело!
Уверен, он станет мощным усилением не только для СКА, а и для всей КХЛ. За плечами Тони восемь успешных сезонов в НХЛ, он играл за сильные команды – «Рейнджерс», «Филадельфию» и «Каролину», набрал больше двух сотен очков.
Уникальный опыт Деанджело пойдет на пользу всем нашим защитникам, особенно молодежи, которая будет только быстрее прогрессировать рядом с таким мастером.
Я всегда говорил, что нашей лиге нужны самые сильные легионеры, и Тони, без сомнения, именно такой игрок – он поможет нашим игрокам прогрессировать, а всей команде – добиться самых высоких результатов и прийти к главной цели этого сезона.
Работаем дальше – вместе с Тони Деанджело!» – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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