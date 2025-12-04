«Авангард» обыграл «Сочи» – 5:2. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
«Авангард» обыграл «Сочи» в рамках Fonbet КХЛ.
«Авангард» победил «Сочи» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
ВидеоСпортс’’ показывал игру в прямом эфире.
Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ
