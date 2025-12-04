Андриевский о 0:3 с «Локомотивом»: «Есть вопросы к нападающим – 0 голов, мало моментов. Играли до гола, «Амур» совершил ошибку»

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» против «Локомотива».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский высказался о поражении от «Локомотива» в матче FONBET КХЛ (0:3).

«Не очень хорошо начали игру, но потом сумели выравнять. Ребята молодцы, играли до гола.

К сожалению, мы эту ошибку совершили, дальше «Локомотив » засушил игру. Ноль голов, создали мало моментов. Есть вопросы к нашим нападающим», – сказал Андриевский .

«Локомотив» обыграл «Амур» – 3:0. Исаев отразил 21 бросок в створ