«Авангард» выиграл 6 из 7 последних матчей – сегодня 5:2 с «Сочи». Команда Буше идет 3-й на Востоке

«Авангард» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах.

«Авангард » обыграл «Сочи » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Эта победа стала для команды Ги Буше 6-й в 7 последних играх.

На данный момент клуб занимает 3-е место в таблице Востока с 43 баллами в 31 игре.

«Сочи» идет 11-м на Западе с 23 очками в 32 матчах.