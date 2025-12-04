«Авангард» выиграл 6 из 7 последних матчей – сегодня 5:2 с «Сочи». Команда Буше идет 3-й на Востоке
«Авангард» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах.
«Авангард» обыграл «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
Эта победа стала для команды Ги Буше 6-й в 7 последних играх.
На данный момент клуб занимает 3-е место в таблице Востока с 43 баллами в 31 игре.
«Сочи» идет 11-м на Западе с 23 очками в 32 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
