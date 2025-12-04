Студия «Кураж-Бамбей» озвучила документальный сериал про «Шанхай» на Кинопоиске

Студия «Кураж-Бамбей» озвучила документальный сериал про «Шанхай».

Документальный сериал «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» вышел на Кинопоиске. Его озвучила студия «Кураж-Бамбей».

Отмечается, что у сериала планируется пять эпизодов, первый из которых уже доступен для просмотра.

В нем Жерар Галлан , Майк Келли, Джейк Бишофф, Гэйдж Квинни и Александр Бурмистров рассказали о победе над СКА (7:4) в первом матче регулярки FONBET КХЛ, а также вспомнили первые недели сезона.

Сейчас «Шанхай » идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 35 очков за 32 игры.