Роман Ротенберг: «Деанджело приходит на место Земченка, тот получил серьезную травму. В плане регламента – все хорошо, есть бонусы, не придется ни с кем расставаться»
Сегодня стало известно, что 28-летний американский защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на год.
«У нас Артем Земченок получил серьезную травму, как у Егора Яковлева [из «Металлурга»] была. В этой ситуации Деанджело приходит на место Земченка.
В плане регламента у нас все хорошо. Мы предвидели эту ситуацию, к ней готовились, есть бонусы, которые входят в контракт, как во всех командах. Он может их выбить, мотивационную часть. Не придется ни с кем расставаться.
Важно, чтобы он быстрее зашел», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Согласно данным «Спорт-Экспресса», в межсезонье армейцы перезаключили контракт с Земченком. 33-летний защитник должен получить 40 миллионов рублей за сезон.
Ротенберг о подписании Деанджело: «Невероятные приключения итальянца – теперь в России. Он станет мощным усилением не только для СКА, а для всей КХЛ»
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