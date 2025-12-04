  • Спортс
  • Ротенберг о сотрудничестве с «Движением первых»: «Задача школы «Красная Машина-Юниор» – воспитывать граждан России, патриотов, людей с пониманием ответственности перед страной»
54

Ротенберг о сотрудничестве с «Движением первых»: «Задача школы «Красная Машина-Юниор» – воспитывать граждан России, патриотов, людей с пониманием ответственности перед страной»

Роман Ротенберг рассказал о сотрудничестве с «Движением первых».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер команды «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о сотрудничестве между школой «Красная Машина-Юниор» и «Движением первых».

«Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве между школой «Красная Машина Юниор» и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых»

Для нас это очень важный шаг. В школе «Красная Машина-Юниор» мы работаем не только над тем, чтобы воспитывать сильных хоккеистов. Наша задача гораздо шире – воспитывать граждан России, патриотов, людей с характером, ценностями и пониманием ответственности перед своей страной.

Хоккей – мощный инструмент воспитания. Он учит дисциплине, уважению, работе в команде, умению преодолевать трудности. И мы хотим, чтобы как можно больше детей получили возможность им заниматься, потому что массовый детский спорт – это фундамент будущих побед и основа здорового общества.

Отдельно хочу поблагодарить Артура Орлова, героя Российской Федерации и председателя правления «Движения первых», за инициативу, поддержку и искренний интерес к развитию детей и молодежи. Всегда приятно работать с людьми, которые думают о будущем страны и реально делают для этого многое.

После подписания соглашения мне провели экскурсию по пространству возможностей «Движения первых». Впечатлен тем, какие современные условия созданы для детей. Здесь есть все: полноценная ТВ-студия, где ребята могут пробовать себя в роли ведущих и создавать собственные программы; радио, конференц-залы, фотозоны, студия дополненной реальности, где можно работать с технологиями будущего.

Это целый мир, в котором дети и молодежь могут пробовать, искать себя, создавать контент, учиться коммуникации, развивать талант – и просто находить то, что им действительно интересно. В моем детстве такого точно не было, и тем ценнее видеть, какие возможности есть у сегодняшних ребят. Такие инициативы вдохновляют.

Уверен, вместе мы сделаем много важных и полезных проектов для детей по всей стране», – написал Ротенберг.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
фото
Политика
